خالد الجندي: الاختلاف الفقهي نعمة من الله وإثراء للأمة (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنَّ الإنسان دائمًا ينجذب إلى تعدد الاختيارات، لذلك الخيارات الفقهية هي وسيلة ترفيه ممتعة للناس يستطيعوا الاختيار مما يشاءون، لافتًا إلى أنَّ الصحابة كانوا يتسابقون إلى أي فعل يطلبه منهم سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إلا إذا شعروا أن الأمر فيه نوع من التخيير ففي هذه الحالة كان كل منهم كان يختار ما يناسبه.

لا إنكار في المختلف فيه

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج «فكر صح»، المذاع على قناة الناس: «هناك قاعدة فقهية تقول لا إنكار في المختلف فيه، لما يكون في قضية فيها اختلاف يبقى هنا لا تنكر علي إني اخترت أحد أوجه الطرق أو الأحكام، إنما تنكر على في المتفق عليه، يعني لو مسائلة هناك اتفاق عليها من كل العلماء وحد خالف الاتفاق هنا تنكر عليه، عشان كدة التيارات التي مرت على الأمة الإسلامية، كان التيار المعتدل يقود الأزهر الشريف، وكان كل فرد ينتمى إلى مذهب وهناك اعتياد على الاختلاف، فالاختلاف نعمة، والخلاف رذيلة».

الأئمة الأربعة

واستكمل: «الأئمة الأربعة، كل واحد كان إمام في أوجه فقهية عينة، إنما لم نسمع إنه ضربوا بعض أو قتلوا بعض بسبب هذا الاختلاف، بل كان إثراء ونعمة كبيرة للأمة، وبرضوا كان منهم من لديهم القدرة على التراجع الفقهي».

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان، عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.