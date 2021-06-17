سبب ارتداء شيوخ «لعلهم يفقهون» دائرة عليها أسماء الأئمة الأربعة

ظهر الشيوخ المقدمون لبرنامج «لعلهم يفقهون» ترتدين دائرة عليها أسماء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل، من أجل لفت انبتاه المشاهدين ضمن سلسلة حلقات مخصصة عن المذاهب الفقهية الأربعة الأشهر، وللتعريف بها وبأئمتها.

وقال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المذاهب لدى المسلمين متعددة، ولكن العموم اتفقت على المذاهب الأربعة وهي تعود لكل من الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لأن كل صاحب مذهب كان يقدم الدليل الخاص به من القرآن والسنة والاجتهاد عند إبداء رأيه في مسألة فقهية.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» اليوم الخميس المذاع على فضائية dmc أن سبب اختلاف الأئمة الأربعة يعود إلى اختلاف المشرب اللغوي لكل إمام حيث يفهم كل إمام الكلمة بطريقة أخرى ويجتهد في إثبات هذا الأمر، متابعا: «ممكن الشخص يكون حافظ القرآن بس ميعرفش يفتي ويقول رأيه في الدين، مش كلنا مشايخ، ناس كتير عاوزه تبقى شيوخ زينا وعدد الشيوخ في مصر 62 ألف واحد إحنا عندنا عجز في الأعداد».

وأشار الداعية الإسلامية الشيخ رمضان عبد الرازق، إلى أن الأئمة كانوا متفقين في ضرورة عدم الاعتماد على كلامهم إذا تواجد حديث نبوي يتعارض مع كلامهم وتفسير في الدين.