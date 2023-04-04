انعقاد محاكمة ترامب مساء اليوم.. اتهامات جنائية تحاصر رئيس أمريكا السايق

تتجه أنظار الأمريكيين خاصة والعالم أجمع إلى محاكمة ترامب والتي ستعقد مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وقال مسؤول بمحكمة وسط مانهاتن إنّ محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من المقرر أن تعقد الساعة السادسة والربع بتوقيت جرينتش، الثامنة والربع بتوقيت القاهرة، اليوم الثلاثاء

وأوضح مسؤول بمحكمة وسط مانهاتن، أن دونالد ترامب يواجه اتهاما جنائيا، مشيرا إلى أن قاعات التقاضي الأخرى في الطوابق العليا بالمحكمة ستغلق قبل المحاكمة كجزء من الاحتياطات الأمنية وفقا لشبكة «سكاي نيوز».

دونالد ترامب يواجه اتهاما جنائيا

فيما بدأت شرطة نيويورك خلال عطلة نهاية الأسبوع إقامة حواجز على طول حافة الأرصفة حول برج ترامب ومبنى محكمة مانهاتن الجنائية في وسط المدينة.

وترامب هو أول رئيس أمريكي سابق يواجه اتهامات جنائية، ومن المقرر أن توجه له الاتهامات وتؤخذ بصماته وتلتقط له الصور في محكمة وسط مانهاتن، وقال محاموه إنه سيدفع ببراءته.

من جانبه، ذكر مكتب الرئيس الأمريكي السابق أن الرئيس السابق سيعود بعد محاكمته إلى فلوريدا ويلقي كلمة في مار الاغو الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت جرينتش، الأربعاء.

وتتضمن محاكمة ترامب التحقيق حول تسديد مبلغ قدره 130 ألف دولار في العام 2016 لممثلة الأفلام ستورمي دانييلز واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد

انتخابات 2020

وتحقق وزارة العدل الأمريكية في كل من تصرفات ترامب في انتخابات 2020 واحتفاظه بوثائق سرية للغاية بعد مغادرته البيت الأبيض في عام 2021.