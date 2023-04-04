من هو خوان ميرشان قاضي محاكمة ترامب؟.. قضاياه تحظى باهتمام إعلامي

وصفت شبكة «سي إن إن»، أن القاضي، خوان ميرشان، الذي سيمثل أمامه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم، بأنه «محنك وصارم».

من هو قاضي محاكمة ترامب؟

و«ميرشان» هو قاضي المحكمة العليا نيويورك بالإنابة، كما حكم أُصدر أحكام سابقا على المدير المالي لمؤسسة ترامب، ألين فايسلبيرج، وترأس محاكمة الاحتيال الضريبي للمؤسسة وأشرف على قضية الاحتيالي الجنائي لمستشار ترامب السابق، ستيف بانون.

فيما أكد مراقبون ميرشان والمحامون الذين مثلوا أمامه، على أنه قاضي «صارم وعادل»، بغض النظر عمن يمثل أمامه، كما أنه لا يتحمل الاضطرابات أو التأخير، كما أنه يحافظ على سيطرته على قاعة المحكمة حتى عندما تلفت قضاياه اهتماماً كبيراً.

المحامون يعددون صفات ميرشان

ووصفه نيكولاس جرافانتي، محامي فايسلبيرج، قائلا: «إنه قاضي كفء وعملياً، وعندما يتحدث استمع بعناية لما يقوله»، كما وصفته المساعدة السابق للمدعي العام في مكتب مانهاتن، كارين فريدمان أجنيفيلو، بأن القاضي ميرشان لا يسمح للمدعين العامين أو المدعي عليهم بخلق أي مشاكل في قاعة محكمته.

وقالت أجنيفيلو، إنها لا تعتقد أن هجوم ترامب عليه هو تهديده سوف يبشر بالخير بالنسبة له في قاعة المحكمة، وعلى جانب آخر، أكد محامي ترامب تيموثي بارلاتور، إن القاضي ميرشان «لم يكن سهلاً» عندما كنت اترافع في قضايا أمامه، ولكن القاضي سيكون عادلاً على الأرجح.

تهم ترامب

اتهام ترامب بنحو 30 قضية جنائية، من بينهم شراء صمت الممثلة الأمريكية، ستورمي دانيالز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016، وأيضا التهرب الضريبي والتزوير ومحاولة التأثير في الرأي العام، ولائحة الاتهام لا تزال تحت الختم.