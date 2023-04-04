ترامب يستغل محاكمته في خلق حملة تأييد لترشحه للانتخابات الرئاسية

مع سعى دونالد ترامب للترشح في الانتخابات الأمريكية 2024، وحال نجاحه قد يصبح ترامب أول رئيس أمريكي يُوجه إليه الاتهام بارتكاب جناية.

ووصل ترامب إلى مدينة نيويورك من أجل المثول اليوم، أمام هيئة المحكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهمة جنائية إليه في قضية دفع أموال للفنانة «ستورمي دانيالز»، قبل انتخابات عام 2016 لشراء صمتها. تزامنا مع دعوات دونالد ترامب، لمؤيديه بالإسهام والتبرع بالأموال لصالح حملته في الانتخابات الأمريكية للرئاسة لعام 2024.

ونشر دونالد ترامب على منصته «تروث سوشيال»: «سأذهب، صدقوا أو لا تصدقوا، إلى المحكمة. لم يكن من المفترض أن تكون أمريكا على هذا النحو».

دونالد ترامب يصل نيويورك

ووصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمس إلى نيويورك حيث سيمثل الثلاثاء أمام محكمة لإبلاغه رسميا بتوجيه تهم جنائية إليه في قضية دفع أموال لنجمة أفلام لشراء صمتها.

ويأمل دونالد ترامب في استغلال مثوله أمام المحكمة لاستثارة حملة تأييد لترشحه للانتخابات الأمريكية للرئاسة في عام 2024، وحمل العشرات أعلاما مؤيدة لترامب وأعلاما أمريكية واصطفوا على طول الطريق الذي مر فيه الموكب، ووُضعت شرطة مدينة نيويورك في حالة تأهب قبل مثول ترامب أمام المحكمة.

تأهب في نيويورك قبل مثول ترامب أمام المحكمة

وحذر رئيس بلدية نيويورك إريك آدمز، اليوم، من أن أي شخص في المدينة سيتوسل العنف للاحتجاج خلال المحاكمة التاريخية للرئيس السابق وسيتم توقيفه ومحاسبته أيا كان.

وقال ترامب، أمس في مقطع فيديو نشره على موقع «تروث سوشيال»، أمس: «كانت حملتنا الرئاسية تمول دائما من قبل الوطنيين أمثالكم، وإن مساهمتكم اليوم ستظهر لليسار أنه ليس بإمكان أحد أن يدمر أعظم حراك سياسي في التاريخ».