ما السيناريو المتوقع لمحاكمة ترامب اليوم؟.. تعرف على التفاصيل الكاملة

يترقب العالم ما سيحدث اليوم في ولاية نيويورك، وتحديدا محكمة مانهاتن التي سيمثل أمامها الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، ليستمع إلى العديد من الاتهامات الموجهه إليه، والتي سينكرها جميعا بحسب تصريحاته.

مثول الرئيس الأمريكي السابق اليوم أمام محكمة مانهاتن

ووفقا لموقع قناة العربية الإخبارية، فإنَّ الرئيس الأمريكي السابق سيحضر اليوم الثلاثاء، برفقة محاميه بمبنى محكمة مانهاتن خلال توجيه لائحة الاتهامات إليه.

ويشار إلى تعليق محكمة مانتهاتن كافة جلساتها خلال تلك الفترة، أي محاكمة ترامب، في إطار العديد من الاستعدادات التي اتخذتها الولاية حتى قبل قدومه.

ومن المرتقب أن يدلي «ترامب» بأهم خطاب له، عقب عودته إلى ولاية «فلوريدا»، والتي ينوي أن يوجه فيه كلمة إلى مؤيديه ومعارضيه أيضا على حد سواء، بشأن محاكمته التي يصفها بـ «ملاحقة السحرة» على حد تعبيره.

محاكمة «ترامب» ستبدأ بأخذ البصمات فور وصوله

ووفقا لتقرير «العربية» حول محاكمة «ترامب» والسيناريو المتوقع لمجرياتها، فإنَّ فريق من المحققين سيصحبه إلى قاعة مخصصة لأخذ البصمات، فور وصوله إلى مقر محكمة مانهاتن الجنائية، فيما ليس مؤكدا حتى الآن من أخذ صورة له، والتي تؤخذ عادةً للموقوفين، وقد يعارض محاميه الأمر، محذرين من إمكانية تسريبها وانتشارها على نطاق واسع، خاصةً مع شهرته.

إجراءات خاصة للرئيس الأمريكي السابق خلال محاكمته

وبالنسبة إلى احتجاز الرئيس الأمريكي السابق مكبلا في زنزانه قبل تقديمه للمحاكمة، فمن المؤكد عدم حدوث هذا الأمر، بل وبمجرد أخذ البصمات، سيُنقل عبر مجموعة ممرات خلفية ومصاعد إلى طابق قاعة المحكمة «الخامس عشر».

ووفقا لبعض التسريبات، فإنه من المتوقع أن يوجه إلى «ترامب» نحو 34 اتهاما باللائحة الرسمية، والتي ينتظر فريقه القانوني والرأي العام ما يواجهه الرئيس السابق من تهم.

وبالنسبة إلى الاستعدادات الأمنية خلال المحاكمة، فـ «ترامب» لن يخرج من الباب الأمامي لمقر المحكمة، وربما يتم إخراجه عبر ممرات خلفية إلى مكان انتظار موكبه، لتجنب حدوث أي فوضى، خاصة في ظل توقع وصول مؤيديه إلى موقع المحكمة.

وبالنسبة إلى إمكانية نقل جلسة المحكمة من خلال كاميرات، فلا يزال الأمر مستبعدا تماما، كما لن يتم السماح بوجود كاميرات داخل القاعة، وقد يسمح بإدخال الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة مع عدم السماح باستخدامها.

يشار إلى أن قاضي محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي سيتلو عليه الاتهامات، هو خوان ميرشان، قاض بالإنابة بالمحكمة العليا في نيويورك.

وخلال مقابلة أجراها محامي «ترامب» تيموثي بارلاتور مع شبكة «سي إن إن» يوم الجمعة الماضية، أشار إلى أنَّ «ميرشان»، ليس سهلاً على الإطلاق ولكن يرجح أن يكون عادلا.