«س و ج» كل ما تريد معرفته عن محاكمة ترامب.. «يمكنه الترشح للرئاسة من السجن»

يمثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم، أمام المحكمة في مانهاتن في جلسة استماع، وهي الخطوة التالية في التحقيق الذي يركز على مدفوعات خفية لممثلة قبل انتخابات عام 2016 لإخفاء علاقة سابقة.

فوضى من أنصار ترامب

وتوقعت الكاتبة والمحللة السياسية الأمريكية بيري شتاين، بعض الفوضى، قبيل جلسة الاتهام، حيث يتجمع أنصار ترامب ومتظاهرون وصحفيون من جميع أنحاء العالم خارج محكمة مانهاتن، وتنسق أطقم حراسة ترامب مع سلطات إنفاذ القانون المحلية والفيدرالية لضمان قدرته على دخول قاعة المحكمة بأمان وسط حشد من المتجمعين.

واستعرضت شتاين في مقال لها بصحيفة واشنطن بوست، أهم المعلومات القانونية ومشاهد محاكمة ترامب، مع الاستعانة بـ«آنا جي كومينسكي»، الأستاذة في كلية الحقوق بنيويورك.

هل سيتم اعتقال ترامب؟

سيتم احتجازه، لكنه لن يحدث كما يحدث في البرامج التلفزيونية، حيث يتم سحب المشتبه بهم من منازلهم مكبلين بالأصفاد، وبدلا من ذلك، رتب ترامب ومحاموه تسليمه للمدعين العامين، وهذا يعني أنّ ترامب سيسلم نفسه، ويمكن تنفيذ إجراءات الاعتقال والمعالجة اللاحقة خلف الأبواب المغلقة.

ماذا سيحدث عند توجيه الاتهام؟

ومن المرجح أن تكون هناك جلسة استماع قصيرة، وقد يحدد المدعون أجزاءً من قضيتهم، وسيتحدث محامو ترامب، ويدفع المدعى عليهم بكون ترامب «غير مذنب» في التهم الموجهة إليه، وخلال المحاكمة يحدد القاضي شروط الإفراج عن ترامب، بما في ذلك ما إذا كان يمكن الإفراج عنه دون قيود، وهو ما يُعرف بإطلاق سراحه بضمان شخصي، نظرًا لعدم وجود جرائم سابقة له أو اتهامات بارتكاب جريمة عنيفة، فمن المرجح الإفراج عنه اليوم الثلاثاء دون دفع كفالة.

كيف سيدخل ترامب قاعة المحكمة؟

لم يتم الإعلان بعد عن الكيفية وهذا مقصود لأسباب أمنية، حيث خطط طاقم حراسة ترامب لدخوله وخروجه من المبنى، حسب ما قال مسؤول في إنفاذ القانون مشارك في التخطيط، وقال المسؤول إنّهم رسموا عدة طرق للتخطيط لطريقة الدخول من شقته الخاصة في برج ترامب إلى المحكمة.

ولحماية ترامب، يتوقع طاقم الحراسة أن يدخل ترامب ويخرج من المبنى بطريقة غير مرئية للجمهور، وحدد العملاء السريون الذين قاموا بجولة في قاعة المحكمة الجمعة الماضي العديد من المداخل الآمنة ومنها ما هو تحت الأرض التي يستخدمها القضاة والشهود المهمين وبعض المتهمين البارزين.

هل سيتم التقاط صور لترامب؟

وبمجرد تسليمه نفسه، من المتوقع التعامل مع ترامب كمتهم، بما في ذلك أخذ بصمات الأصابع، لكن من غير المرجح أن تنشر الحكومة الصورة، حيث حظر حاكم نيويورك أندرو إم كومو الديمقراطي في عام 2019 نشر مثل تلك اللقطات ما لم تكن هناك حاجة محددة للقيام بذلك لأسباب تتعلق بإنفاذ القانون.

من هو القاضي المشرف على إجراءات المحكمة؟

جرى تكليف قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان م. ميرشان بالقضية، كما أشرف على هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي، وترأس ميرشان - الذي تولى منصبه منذ عام 2009 - المحاكمة أمام هيئة المحلفين العام الماضي لشركة عقارات مملوكة لترامب، والتي أسفرت عن إدانتها في ديسمبر.

ويوم الجمعة، انتقد ترامب ميرشان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنّ القاضي «يكرهني»، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال جو تاكوبينا، أحد محامي ترامب، على شاشة التلفزيون إنّه لا يعتقد في الواقع أنّ القاضي الذي أشرف على لائحة اتهام ترامب متحيز.

هل ستتحول القضية إلى محاكمة جنائية؟

ما لم يبرم ترامب صفقة مع المدعين العامين أو يتم رفض الاتهامات، ستُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لموعد بدء المحاكمة، وعادة ما تسير إجراءات المحكمة وفق جدول زمني بطيء.

لماذا تم توجيه الاتهام إلى ترامب؟

لم يتم الكشف عن لائحة الاتهام بعد، لذلك من غير المتوقع الإعلان عن الاتهامات حتى جلسة الاستماع، ويُعتقد أنّ لائحة الاتهام ضد ترامب تتضمن تقديم أموال قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016 لممثلة أفلام، لمنعها من ذكر علاقة سابقة مع ترامب قبل سنوات.

هل يمكن لترامب الترشح للرئاسة من السجن؟

من الناحية الفنية، نعم، رغم أنّ ذلك قد يكون من الصعب سياسيًا ولوجستيًا الترشح للرئاسة من زنزانة السجن، لكن لا يوجد أي شيء في الدستور الأمريكي تمنع ترامب من ذلك.