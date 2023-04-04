أبو الغيط يدعو لتدشين ورش عمل للترويج للمنتج الثقافي العربي الصيني

استقبل أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، هيو هيبينج وزير الثقافة والسياحة بجمهورية الصين الشعبية، خلال زيارته إلى مصر لعقد المعرض الفني المشترك العربي الصيني، والذي تم افتتاحه أمس.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام - في تصريح له - إنّ أبو الغيط رحب بالوزير الصيني والوفد المرافق له، معربا عن تقديره للتعاون المثمر القائم بين الجانبين العربي والصيني في شتى المجالات، خاصة التعاون في مجال الثقافة.

واقترح الأمين العام تنظيم ورش عمل مشتركة بشأن التسويق والترويج للمنتج الثقافي العربي الصيني، والترجمة المتبادلة للكتب العربية والصينية ونشرها بما يسهل على مواطني الجانبين للتعرف على ثقافة الآخر.

وأضاف أنّ أبو الغيط أشار إلى أهمية زيادة عدد الزيارات المتبادلة للفنانين والمبدعين العرب والصينيين، للاستفادة من الخبرات والتقنيات الجديدة في مجال الصناعات الثقافية، فضلا عن بناء قدرات المعنيين في الدول العربية.

وأوضح أنّ الوزير الصيني تطرق إلى القمة العربية الصينية الأولى التي عقدت في ديسمبر الماضي، وشدد على أهمية متابعة تنفيذ مخرجاتها، ومن بينها الموضوعات ذات الصلة بالتعاون الثقافي والحوار بين الحضارات، وأكد أهمية التعاون في تنظيم ورشة العمل التي اقترحها الأمين العام حول تسويق المنتجات الثقافية العربية الصينية.