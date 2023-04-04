تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة لجلسة 7 مايو

قررت الدائرة السادسة جنايات، في مجمع محاكم جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، تأجيل جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة، بسلاح أبيض «مطواة»، لـ7 مايو.

صدر القرار برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل.

المتهم قتل زوجته عمدا بعد مشادة بينهما

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل المتهم على إثرها سلاح أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.