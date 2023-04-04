«الجنايات» تستكمل محاكمة المتهم بقتل زوجته في النزهة.. بعد قليل

تستكمل الدائرة السادسة جنايات، في مجمع محاكم جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، جلسة محاكمة المتهم بقتل زوجته في منطقة النزهة، بسلاح أبيض «مطواة».

تأجيل لإيداع المتهم مستشفى نفسي

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سرور أحمد سرور برغل، قد أجلت الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الثلاثاء 4 أبريل لإيداع المتهم مستشفى الأمراض النفسية والعصبية لبيان صحة قواه العقلية.

المتهم قتل زوجته عمدًا بعد مشادة بينهما

وجاء في أوراق القضية، بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهم، قيامه في العام الماضي بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة استل المتهم على إثرها سلاح أبيض «مطواة» من بين طيات ملابسه وسدد لها طعنات في مواطن الحياة والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الوارد بالأوراق.

حيازة سلاح أبيض «مطواة»

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مطواة»، دون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.