ضبط المتهمة بإلقاء جثة طفلة حديثة الولادة في القمامة بمنطقة النزهة

نجحت مباحث القاهرة في كشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق قمامة بدائرة قسم شرطة النزهة، وتبين أن سيدة وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات ضُبطت المتهمة وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بداية البلاغ

وتلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل صندوق للقمامة بدائرة قسم الشرطة، وتبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة، ولا توجد إصابات ظاهرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

كما قررت النيابة العامة إجراء تحليل البصمة الوراثية للمتوفي تمهيدًا لمطابقتها بالبصمة الوراثية للمتهمة عند القبض عليها، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها؛ لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.