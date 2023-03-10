العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد شوارع النزهة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بمنطقة النزهة، وجرى نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه.

وطلبت النيابة العامة تحليل البصمة الوراثية للطفلة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في منطقة العثور على الجثة، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، ومعرفة المتهم بإلقاء الجثة، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجاني.

بلاغ بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في النزهة

تلقى مأمور قسم شرطة النزهة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة في أحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة طفلة حديثة الولادة داخل كيس بلاستيك أسود اللون.

وبالفحص تبين وجود الحبل السري، كما تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.