تشميع مستشفى خاص يعمل دون ترخيص في أبو حماد بالشرقية

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة على المستشفيات الخاصة بمركز ومدينة أبوحماد، يرافقه لجان متعددة من إدارات العلاج الحر، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، ووحدة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمديرية، ومفتشي الإدارة الصحية بأبوحماد، بهدف الوقوف على استيفاء هذه المنافذ لاشتراطات الترخيص ومكافحة العدوى، وكذلك التأكد من تطبيق تلك المنشآت للاشتراطات البيئية في التخلص الآمن من المخلفات الطبية.

ضبط مستشفى خاص بأبوحماد تعمل بدون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط مستشفى خاص في مركز أبوحماد، يعمل دون ترخيص وبكامل طاقتها، رغم صدور قرار غلق لها سابقا، وبها العديد من المخالفات والتي تخص البيئة، ومكافحة العدوى، والسلامة والصحة المهنية، حيث تبين عدم مطابقة غرفه تجميع النفايات للاشتراطات الصحية والبيئية، مع عدم وجود عقد المحرقة، وتقوم بتجميع النفايات الطبية الخطرة في كراتين بدلاً من صناديق وحاويات الأمان، بالإضافة إلى وجود كميات من النفايات مجمعة ببدروم المستشفى.

عدم مطابقة وحدة التعقيم والمغسلة للاشتراطات

كما تبين عدم مطابقة وحدة التعقيم والمغسلة للاشتراطات الصحية، ووجود لوحات كهربائية مهملة وبدون غطاء، مما يتيح الفرصة لحدوث صواعق كهربائية، بالإضافة لعدم مطابقة غرفة شبكة الغازات للاشتراطات الصحية، وعدم وجود مخزن لتجميع أسطوانات الأكسجين، وأن معظم طفايات الحريق غير صالحة، ولا يوجد خراطيم مياه داخل صناديق إطفاء الحرائق.

كما أشار الدكتور هشام مسعود إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المستشفى، وتم إعادة تنفيذ قرار الغلق وتشميع المستشفى، وتحرير المحاضر اللازمة بمركز شرطة أبو حماد، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة بصحة الشرقية لمتابعة المنشآت الطبية، ومختلف المنشآت الأخرى بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية.