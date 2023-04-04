وكيل وزارة الصحة بالبحيرة يزور 12 مصابا عقرهم كلب مسعور «صور»

تفقد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، الحالة الصحية لـ12 شخصا، بعد تعرضهم لعقر كلب مسعور في قريتي «بريم» و«الراملي» بكوم حمادة، وجرى تم تحويلهم لمستشفى كوم حمادة لتلقي اللقاح اللازم.

زيارة وكيل «صحة البحيرة» لمصابي عقر الكلب المسعور

واطمئن وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على الحالات التى أخذت اللقاح بمستشفى كوم حمادة، كما قام بتفقد وحدة العناية والاطمئنان على المرضى بها.

وأكد وكيل صحة البحيرة، أن اللقاح متوفر بجميع مستشفيات المحافظة، كما يتم تحويل الحالات من مستشفى لأخرى، حسب رؤية الطبيب المعالج، وحسب البروتوكول المعمول به مع حالات العقر.

أهمية الحصول على اللقاح

وأوضح «جميعة»، أن إذا تعرض الشخص لعقر أي حيوان من الثديات مثل الكلب أو الفأر أو القطة أو غيرها، وكان هذا الحيوان مصابا بمرض السعار، فقد ينتقل المرض إلى الشخص في حالة عدم حصوله على اللقاح في الموعد المحدد بعد العقر مباشرة.

وذكر أن مرض السعار قد يسبب الوفاة لأنه ليس له علاج، مشددًا على أن خطورته تكمن في إصابة الأعصاب فورًا مهما كان مكان العضة، لأن الفيروس يستهدف المخ.

وأضاف، أن كل الثدييات قد تنقل المرض إذا كانت مسعورة، لذلك إذا تعرض الشخص لعقر من حيوان يجب عليه فورًا التوجه إلى أقرب مستشفى حكومي لتلقي اللقاح.

وأشار إلى أن لعاب الحيوان يحتوى على فيروس السعار، وبالتالى إذا وصل لغشاء العين أو الفم قد ينقل إليه الفيروس.