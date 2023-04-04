إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارتين على «صحراوي» البحيرة.. «أسماء»

أصيب 4 أشخاص بجروح متفرقة في أنحاء الجسم، قبل قليل، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص على طريق «مصر - إسكندرية» الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

حادث تصادم بالطريق الصحراوي

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، بالطريق الصحراوي عند الكيلو 80 اتجاه الإسكندرية، ما أدى إصابة 4 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

تحديد أسماء مصابي الحادث

أسفر الحادث عن إصابة «عبد الشافي. ع.ال»، 70 سنة، و«شريف.ع.ا»، 21 سنة، و«محمد.ع. ال»، 44 سنة، و«خالد.ح.ا»، 55 سنة.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على الملابسات.