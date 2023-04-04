شيخ الأزهر عبر قناة الناس: عقوبة الرجل الناشز تصل للحبس

أكد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، أن قانون المساواة بين الرجل والمرأة يستلزم المساواة بينهما في أحكام النشوز، مشددًا على أن المرأة كما توصف بالنشوز، يوصف به الرجل أيضا، وهو الأمر الذي لا يلتفت إليه الكثيرون، حتى من أهل العلم.

أمر المساواة لا يقتصر على اشتراك الزوجين في وصف النُّشوز

وأوضح الإمام الأكبر، خلال برنامجه الرمضاني «الإمام الطيب»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم، أن أمر المساواة لا يقتصر على اشتراك الزوجين في وصف النُّشوز، بل يَتعدَّاه إلى اشتراكهما في العقوبة، إلا أنَّ العقوبة فيما يَتعلَّقُ بنشوزِ الزوج يتولَّاها الحاكم أو القاضي، الذي من حق الزوجة أن ترفع أمر نشوز زوجها إليه.

هجر الزوج في المضجع إذا كان ناشزًا

وأوضح الطيب، أن للقاضي أن يقر على الزوج الناشر عقوبة التعبير، وهي عقوبة مفتوحة يقدرها القاضي، بداية من توجيه الموعظة مرورًا باللَّوْم، وانتهاءً بالسَّجن، فإن أصرَّ الزوج بعد التعزير على عناده ونشوزه، ورضيت الزوجة بالبقاء معه رُغم نشوزه؛ فإنَّ القاضي يأمرها بهجر زوجها في المضجع، فإن لم يُفد الهجر وأصرَّ على عناده ضَرَبَهُ القاضي تعزيرًا، - كما يقول العلماء في ذلك- وبعضهم قال: بسجن الزوج بدل ضربه.