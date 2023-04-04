مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: الكتابة والتأليف النافع جهاد في سبيل الله

قال الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، إن الجهاد في الإسلام له مفهوم شامل واسع، فمادة الجهاد في اللغة تدل على بذل الجهد الزائد، وحينما ينصرف لفظ الجهاد إلى سبيل الله، يكون معناه أن يبذل المؤمن ما يملك من جهد أو طاقة أو مال أو شيء ذي نفع أو تأثير ما، لافتا إلى أنه يدخل في الجهاد في سبيل الله كل مجالات البذل، التي منها بذل المال ابتغاء مرضاة الله، وكذلك طاقة الفكر في البحث والتأمل واستنباط الأحكام الشريعة.

استباط الفكر في التجهيزات العسكرية جهاد

وأوضح مفتى الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الثلاثاء: «ويدخل في الجهاد في سبيل الله استباط الفكر في التجهيزات العسكرية، وكذلك قدرات الكتابة والتأليف في الموضوعات النافعة للإسلام ومصالح الأمة، وقد ذكر العلماء أن الجهاد الحقيقي هو جهاد النفس، وهو كل حمل للنفس على المشاق البدينة والهوى، وقال ابن بطال جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل، المجاهد هو من جاهد نفسه من المعاصي».

جهاد النفس يحتاج إلى زاد طويل من التقوى

وأضاف المفتى: «جهاد النفس يحتاج إلى زاد طويل من التقوى، وجهاد النفس مقدم على جهاد العدو في الحرب، ما إن لم يجاهد الإنسان أولا لم يمكنه أن يجاهد عدوه في الخارج، ولهذا ورد في بعض الآثار أن جهاد العدو في الحرب هو الجهاد الأصغر وجهاد النفس هو الجهاد الأكبر، فمنه ينل الإنسان محبة الله تعالى».

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