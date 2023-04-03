5 حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان دون إثم.. يوضحها المفتي

ما هي الحالات التي تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان؟ سؤال دائما ما يتردد في شهر رمضان المبارك لمعرفة الحالات التي يجوز للمسلم أن يُفطر فيها دون الوقوع في الذنب أو المعصية» وقد أوضح هذا الأمر الدكتور شوقي علام في العديد من اللقاءات التلفزيونية.

وذكر مفتي الجمهورية أنَّ هناك حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان دون إثم ومن بين ما ذكره المفتي 5 حالات هي:

5 حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان دون إثم

1- المريض.

2- المسافر.

3- المرأة الحامل.

4- المرأة النفساء.

5- المرأة المرضعة.

وقال عدد من العلماء إنَّ الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها والمرضع إذا خافت على نفسها أو ولدها أفطرتا وقضتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا.

هل الإرهاق عذر للفطر

وبالإضافة إلى موضوع حالات تبيح للمسلم الإفطار في شهر رمضان دون إثم فقد نشرت دار الإفتاء المصرية تحذيرًا من الفطر بدعوى الإرهاق، وقالت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيس بوك وتوتير جاء فيه «الإرهاق نتيجة الصوم ليس مبررًا للتكاسل عن أداء المهام الوظيفية، وتعطيل مصالح الآخرين، فالجميع مطالب ببذل جهده في أداء عمله».