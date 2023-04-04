القبض على شاب بتهمة التعدي على والدته بعصا في الغربية
كتب:
محمد بركات
07:37 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
سيارة شرطة
تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شاب في الغربية لتعديه على والدته بعصا خشبية، مُحدثًا إصابتها باشتباه بشرخ في الساعد الأيمن، وتحرر محضر بالواقعة.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من إحدى السيدات بتضررها من ابنها، بأنه يتعدى عليها بالضرب بعصا خشبية محدثاً إصابتها باشتباه بشرخ في الساعد الأيمن، وذلك عقب حدوث مشادة كلامية بينهما لخلافات حول الميراث.
عقب تقنين الإجراءات، ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.