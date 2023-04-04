تفاصيل تكريم محمد منير في دار الأوبرا المصرية غدا

تحتفل دار الأوبرا المصرية مساء غد الأربعاء، بذكرى العاشر من رمضان، وتكريم عدد كبير من نجوم الفن تحت رعاية وزارة الثقافة.

ومن المقرر أن يتم تكريم الكينج محمد منير ضمن الاحتفالية، ومن بين المكرمين أيضا عدد من الفنانين الذين شاركوا في مسلسل الاختيار وعدد من الأعمال الوطنية ومن بينهم المطربة منى عبد الغني، الفنان بيومي فؤاد والفنانة إيمان العاصي وغيرهم من الفنانين.

أبطال مسلسل سره الباتع

يذكر أن محمد منير يشارك في رمضان بأكثر من عمل فني، فيغني تتر مسلسل «سره الباتع» لخالد يوسف والذي يشارك به عدد كبير من الفنانين ومن بينهم أحمد فهمي، أحمد صلاح السعدني، ريم مصطفى، محمود قابيل، هشام الجخ، عمر زهران، حسين فهمي، حنان مطاوع، خالد أنور، صلاح عبد الله وغيرهم من الفنانين.

تتر مسلسل عملة نادرة

كما يشارك أيضا محمد منير بغناء تتر مسلسل «عملة نادرة» لنيللي كريم، جمال سليمان، كمال أبو رية، محمد لطفي، ومن إخراج ماندو العدل.

يذكر أن آخر أغاني محمد منير، أغنية «للي» لمحمد منير وحققت نسبت مشاهدة تخطت الــ18 مليون على اليوتيوب، والأغنية من كلمات أكرم حسني وألحان أكرم حسني.