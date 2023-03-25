مسلسل عملة نادرة الحلقة 2.. إشادة برباعيات الكينج محمد منير

استطاعت الفنانة نيللي كريم أن تخطف الأنظار من خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 2، التي تشهد تطورا كبيرا خلال أحداثها.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 2

وجرى عرض رباعيات للكينج محمد منير من خلال أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة 2، بعد وفاة «بلال» الذي يجسد دوره الفنان علي الطيب، منها رباعية التي جاءت كلماتها: «كتب الزمان اسمه على درفتين الباب يجينا وفي يده، في يده كشف حساب».

وأشاد الجمهور بـ رباعيات الكينج محمد منير واصفين إياها بأنها متماشية مع الأحداث بصورة كبيرة .

أبطال مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

جمع مسلسل عملة نادرة عددا كبيرا من نجوم الفن ومنهم الفنانة نيللي كريم، جومانا مراد، وجمال سليمان، وكمال أبورية، وأحمد عيد، وفريدة سيف النصر، وندى موسى، ومحمد لطفي، ومريم الخشت، ومحمد فهيم، ورمزي العدل، وهشام عاشور، ومن تأليف مدحت العدل، وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل