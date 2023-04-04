«التعليم» تعلن البرنامج الزمني لنقل العاملين لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم البرنامج الزمني لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بالعاصمة، مشيرة إلى نقل الإدارة المركزية لشئون المعلمين الأحد 2 أبريل الجاري، بواقع 64 موظفًا بالدور الرابع والإدارة المركزية لشئون المديريات بواقع 8 أفراد بالدور السادس والعلاقات الدولية 7 أفراد، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الاثنين 3 أبريل 61 موظفا.

ولفتت الوزارة، إلى نقل الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والإعلام بإجمالي 24 موظفا، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية للاستراتيجية الثلاثاء 4 أبريل الجارى والإدارة المركزية للاستثمار والتمويل والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمكتب الفني للوزير والسكرتارية الأربعاء 5 أبريل.

نقل الإدارة العامة للتعليم العام الإثنين

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، إلى أنه سيتم نقل الإدارة المركزية للتعليم الفني والشئون القانونية الخميس 6 أبريل والإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للاتصال السياسي الأحد 9 أبريل 2023، كما سيتم نقل الإدارة العامة للتعليم العام والإدارة العامة للخدمات المركزية والإدارة العامة للأمن الإثنين 10 أبريل ، إضافة إلى نقل الإدارة المركزية لتطوير المناهج ونظم المعلومات والتحول الرقمي والموارد البشرية الأربعاء 12 أبريل 2023.