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«التعليم» تعلن البرنامج الزمني لنقل العاملين لمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

كتب:

أميرة فكري
08:22 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
رضا حجازي وزير التعليم

رضا حجازي وزير التعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم البرنامج الزمني لنقل العاملين إلى مقر الوزارة بالعاصمة، مشيرة إلى نقل الإدارة المركزية لشئون المعلمين الأحد 2 أبريل الجاري، بواقع 64 موظفًا بالدور الرابع والإدارة المركزية لشئون المديريات بواقع 8 أفراد بالدور السادس والعلاقات الدولية 7 أفراد، والإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، الاثنين 3 أبريل 61 موظفا.

ولفتت الوزارة، إلى نقل الإدارة المركزية لمكافحة التسرب وتعليم الكبار والإعلام بإجمالي 24 موظفا، والإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني والإدارة المركزية للاستراتيجية الثلاثاء 4 أبريل الجارى والإدارة المركزية للاستثمار والتمويل والإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والمكتب الفني للوزير والسكرتارية الأربعاء 5 أبريل.

نقل الإدارة العامة للتعليم العام الإثنين

وأشارت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي، إلى أنه سيتم نقل الإدارة المركزية للتعليم الفني والشئون القانونية الخميس 6 أبريل والإدارة المركزية للتعليم بمصروفات والإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة والإدارة العامة للاتصال السياسي الأحد 9 أبريل 2023، كما سيتم نقل الإدارة العامة للتعليم العام والإدارة العامة للخدمات المركزية والإدارة العامة للأمن الإثنين 10 أبريل ، إضافة إلى نقل الإدارة المركزية لتطوير المناهج ونظم المعلومات والتحول الرقمي والموارد البشرية الأربعاء 12 أبريل 2023.

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