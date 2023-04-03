وزير التعليم يكشف تفاصيل عقد امتحانات الثانوية العامة: «محدش هيعرف يغش»

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بتواصل الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2022-2023، والمنتظر عقدها في 12 يونيو المقبل، من خلال وضع ضوابط صارمة، لمواجهة الغش الإلكتروني والجماعي داخل اللجان الامتحانية، حيث سيتم تركيب كاميرات مراقبة داخل جميع اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية تكون متصلة بغرفة العمليات المركزية، وأيضا بـ27 غرفة فرعية، لمراقبة الطلاب الغشاشين.

وزير التعليم: نستعد جيدا لعقد امتحانات الثانوية العامة

وأوضح وزير التعليم، في تصريحات لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ جميع لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية سيكون بداخلها كاميرات مراقبة متصلة بغرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، والغرف الفرعية بالمحافظات، لمراقبة الغشاشين، لافتا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، قائلا: «محدش هيعرف يغش.. وهنفذ إجراءات عقابية لمحاولة الغش.. والوزارة بتستعد جيدا لعقد الامتحانات».

وزير التعليم: تصحيح أسئلة امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا

وأضاف وزير التعليم، أنّ تصحيح امتحانات الثانوية العامة سيكون إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري، لضمان عدم حدوث أى أخطاء، مشيرًا إلى أنّ الأسئلة المقالية سيتم تصحيحها على التابلت في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع 2 مصححين لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير، وفي حال وجود اختلاف أكثر من نصف درجة بين تقديري المصححين يتم الاستعانة بمصحح ثالث، مؤكدًا أنّ امتحانات الثانوية العامة ستعقد ورقيا بنظام البابل شيت، حيث تحوى أسئلة الامتحانات على 85% أسئلة اختيار من متعدد، و15% أسئلة مقالية.

وزير التعليم: ممنوع اصطحاب التليفون المحمول للجان

وحذّر وزير التعليم جموع الطلاب من اصطحاب التليفون المحمول وسماعات البلوتوث والساعات الذكية والأقلام السحرية، إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، منوها بأنّ كل طالب سيحصل على درجاته التي يستحقها.