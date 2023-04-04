التصريح بدفن جثة طالبة لقيت مصرعها في مشاجرة بقليوب

أمرت جهات التحقيق في قليوب بالتصريح بدفن طفلة عمرها 12 عاما، لقيت مصرعها إثر إصابتها بقالب طوب أثناء مرورها بجوار مشاجرة بين طرفين في قليوب، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين من طرفي المشاجرة وطلب تحريات المباحث.

مصرع طالبة في مشاجرة بقليوب

وكانت مدينة قليوب بمحافظة القليوبية قد شهدت مصرع طالبة تبلغ من العمر 12 عاما، إثر إصابتها بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بواسطة قالب طوب أثناء مرورها في مشاجرة بين شقيقين، وتم نقلها للمستشفى وإجراء تدخل جراحي، إلا أنها توفيت بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل مصرع طالبة بقليوب

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور قسم شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بحدوث مشاجرة بين شقيقين بدائرة القسم، وإصابة فتاة كانت تمر بجوارهم بكسر بالجمجمة ونزيف داخلي بسبب تعرضها لضربة بقالب طوب.

على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرفين بدائرة القسم، وحال مرور الطالبة «شهد أ»، 12 عاما، بجوارهم، قام أحدهم برمي الآخر بقالب طوب وتفاداه الآخر، إلا أنه أصاب الفتاة بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ.

جرى نقل الفتاة للمستشفى وإجراء تدخل جراحي لها، إلا أنها توفيت بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات وطلب التحريات والتصريح بدفن الجثة.