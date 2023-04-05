عبد الله مشرف وإحسان الترك.. وجوه أعادتها مسلسلات «المتحدة» للحياة

أعادت مسلسلات الشركة المتحدة، عدد من الفنانين للحياة من جديد، بعد فترة اختفاء عن الأنظار، خلال أعمالهم الدرامية التي تعرض في الشهر الكريم.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، مشاركة الفنان عبد الله مشرف والفنان إحسان الترك في دراما رمضان.

عبد الله مشرف

يشارك الفنان عبد الله مشرف من جديد في مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة الفنانة يسرا، بعد فترة غياب بسبب مرضه، وبعد تكريمه في الدورة الأولى من مهرجان «أيام القاهرة للدراما» في دور المرصفاوي.

إحسان الترك

استعان الفنان محمد رمضان، بالفنان إحسان الترك في مسلسل جعفر العمدة، بعد أن استغاث الأخير بقلة العمل، ومشكلته في قيامه ببيبع عفش منزله.

مسلسلات الشركة المتحدة

تقدم الشركة المتحدة خلال الموسم الدرامي الرمضاني، 18 مسلسلا أبرزها سره الباتع والكبير أوي 7 وجعفر العمدة وحضرة العمدة والصفارة والكتيبة 101 وجميلة و1000 حمد الله على السلامة وعملة نادرة وحرب وجت سليمة، وكشف مستعجل.