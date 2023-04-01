«مسلسلات المتحدة بتونسنا والكبير بيضحكنا».. مغتربون عرب يشيدون بدراما رمضان

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا في برنامجها «صباح جديد»، عن إشادة مغتربين عرب بالدراما الرمضانية في 2023، خاصة مسلسلات الشركة «المتحدة»، وقال مغترب عربي، إنه تعود على الدراما المصرية وأنهم كمغتربين ينتظرونها، لأنها تحرك داخلهم مشاعر الحنين للوطن.

وقالت سيدة تونسية خلال التقرير، إن لديها علاقة قوية مع الدراما المصرية منذ صغرها، وأبدت إعجابها الشديد بمسلسل الكبير أوي 7، قائلة «بيضحكني»، وأضاف آخر: «دراما المتحدة بتونسنا في رمضان، وبتابع مسلسلات كثيرة منها الكتيبة 101، سره الباتع، أفكار جديدة وحلوة، وقصص يتعاطف معها، تحرك فينا مشاعر داخلية».

وقالت سيدة مصرية: «الدراما المصرية بتحسسنا إننا قريبين من مصر، الدراما المصرية تناقش القضايا التي تهم المصريين، وبالأخص الدراما الوطنية التي تناقش تضحيات الجيش والشرطة في الفترات الأخيرة، بالإضافة لقضايا أخرى تهم المواطن المصري مثل قضايا المرأة».