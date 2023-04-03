مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

عقب انتهاء الحلقة 11 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بحث العديد من الجماهير عن أحداث الحلقة التي تم عرضها مساء الأحد وعن مواعيد إعادة عرضه، لذلك تستعرض «الوطن»، مواعيد عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة.

مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

تأتى مواعيد إعادة عرض مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، في الثانية والربع مساءً، والساعة الثامنة صباحًا، والساعة الثانية عشر منتصف الليل على قناة cbc دراما.

ومن مواعيد عرض المسلسل ايضاً، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وأيضًا الساعة السادسة والربع مساءً على قناة سي بي سي دراما.

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا

يشارك في بطولة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بجانب يسرا، كل من شيماء سيف، وبيومي فؤاد، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وآدم الشرقاوي، وعنبة، من تأليف محمد ذو الفقار وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج العدل جروب.