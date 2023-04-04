مسلسل الصفارة الحلقة الـ13.. أحمد أمين يعاني من مرض نادر ويفقد شيئا مهما

أحداث عدة ظهرت في مسلسل الصفارة الحلقة الـ13، بعدما ظهر الفنان أحمد أمين، الذي يجسد شخصية «شفيق» بحياة هادئة دون مشاكل وحياة مستقرة مع زوجته «شيرين»، لكن يتفاجأ بإصابته بمرض نادر قد ينهي حياته بعدما سمع شقيقه يتحدث مع طبيب عنه.

مسلسل الصفارة الحلقة 13

وخلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ13، حاول «وجيه» شقيق «شفيق» تهدئته بأن الطب يتطور يوما عن يوم، وأن حديث الطبيب ليس دقيقا بما يكفي؛ ليتحدث أحمد أمين عن توقعه بأن الأمر ذلك يبدو طبيعيا ولن تكون حياته هادئة، وذلك بعدما استخدم الصفارة وسافر عبر الزمن مرة أخرى.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ13

وظهر «شفيق» بذقن صغير «سكسوكة» وبعض بصيلات الشعر بيضاء اللون، وهو ما يعد «نيولوك» يقدمه أحمد أمين، وخلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ13، حاول «شفيق» الرجوع إلى الماضي لكن تذكر ضياعه للصفارة مع شخص يدعى «عم محمد»؛ ليبدأ بالبحث عنه.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

يذاع مسلسل الصفارة، عبر شبكة قنوات DMC، وتردد القناة الناقلة له الآتي..

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

تنقل قناة DMC مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.