اهتمام كبير لاقاه مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، من المشاهدين منذ عرض أولى حلقاته؛ لذا باتت مواعيد عرض مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، محل اهتمام وبحث الكثيرين مِمَن يحرصون على متابعة سير الأحداث طوال فترة عرض المسلسل، لا سيما وأنّ الحلقات الماضية تضمنت العديد من المشاهد والمواقف الكوميدية.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمین

وتنقل قناة DMC مسلسل الصفارة بالإضافة إلى منصة «Watch IT»؛ إذ ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ما يعني انتهاء الحلقة الأخيرة منه في اليوم الـ15 من شهر رمضان الكريم، ويعتبر البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد أمين، ونستعرض مواعيد عرض مسلسل الصفارة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وهي كالتالي:

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

قناة DMC

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

تنقل قناة DMC مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

أحداث وقصة مسلسل الصفارة

ويعتبر «الصفارة» بطولة أحمد أمين عملًا كوميديًا، تدور أحداثه حول مرشد سياحي يُسمى «شفيق» يعثر على «صفارة» الملك توت عنخ آمون، يستخدمها في العودة إلى الماضي، ويشترك مع الفنان أحمد أمين، في هذا العمل عدد من الفنانين أبرزهم طه دسوقي وآية سماحة.