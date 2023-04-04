«مرقسية الإسكندرية» تحيي الذكرى الأولى للقمص أرسانيوس وديد الخميس المقبل

تحيي الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، صباح الخميس المقبل، الذكرى السنوية الأولى لرحيل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، والذي استشهد على يد متطرف العام على شواطئ الإسكندرية، وذلك بحضور شعب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الإسكندرية والآباء الأساقفة والكهنة.

قداس سنوية القمص أرسانيوس وديد

وبحسب بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، فإنه يُصلى قداس السنوية الأولى للقمص أرسانيوس وديد في الساعة الثامنة من صباح الخميس 6 أبريل، بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.

فيما أعلنت كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، عن رفع صلوات قداس إلهي آخر لذكرى راعيها الذي استشهد العام الماضي، وذلك صباح يوم الجمعة 7 أبريل، وذلك بعدما تقيم ليلة الخميس عشية روحية لتخليد ذكراه داخل الكنيسة.

الحكم على قاتل القمص أرسانيوس وديد

جدير بالذكر أن محكمة جنايات الإسكندرية، الدائرة 22، برئاسة المستشار وحيد صبري، قد حكمت على قاتل القمص أرسانيوس وديد رزق الله، كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز في الإسكندرية، بالإعدام شنقا.

ويأتي ذلك بعدما قررت المحكمة تغيير القيد والوصف من القتل العمد إلى تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بغرض إرهابي، وذلك بناء على طلب المحامين بالحق المدني وتوصية النيابة العامة في مرافعتها.