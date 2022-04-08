حزب الوفد ينعى القمص أرسانيوس وديد

نعى حزب الوفد برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بكرموز بالإسكندرية، والذي تعرض لحادث إجرامي بالأمس الخميس، متقدما بخالص التعازي وصادق المواساة للآباء كهنة الكنيسة ولشعب كنيسة السيدة العذراء.

الهضيبي يتقدم بالعزاء في وفاة القمص

وتقدم الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث باسم حزب الوفد ونائب رئيس الحزب بخالص العزاء وصادق المواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، ولعموم الإخوة المسيحيين في وفاة القمص أرسانيوس، كما قدم التعازي للأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرقي الإسكندرية.

وأضاف الهضيبي، أنه في الوقت الذي يتقدم فيه حزب الوفد بخالص العزاء إلى أسرة القمص أرسانيوس وديد، والإخوة المسيحيين، فإنه يدعو الله - تعالى - أن يحفظ مصر بحفظه وقوته، وأن يديم على أهلها نعمتي الأمن والأمان.

معلومات عن القمص المتنيح

تجدر الإشارة إلى أن القمص أرسانيوس وديد، من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد البابا تواضروس الثاني.