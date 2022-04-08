«القومي لحقوق الإنسان» ينعى القمص أرسانيوس وديد

تقدمت الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، نيابة عن أعضائه، بالعزاء والمواساة إلى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، في الحادث المؤسف الذي ادي لمقتل القمص أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس بالإسكندرية، مؤكده أن الحق في الحياة من أجل حقوق الإنسان.

ويؤكد القومي لحقوق الانسان، في بيان له، على إدانته القاطعة للعملية الإجرامية وراء القتل، حيث أنها تتنافى مع كافة الشرائع والقيم والأعراف الدينية والإنسانية وتشكل أفدح الجرائم، وتعبر عن خلل نفسي وقيمي جسيم ويستهدف أمن وسلامة المجتمعات.

وتطالب الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بتطبيق القانون بشفافية وحسم علي مرتكب الجريمة، مضيفة أنها تتقدم بخالص تعازيها ومواساتها لأسرة الفقيد القمص أرسانيوس وديد وشعب الكنيسة.