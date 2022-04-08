الكنيسة تعلن موعد جنازة القمص الشهيد «أرسانيوس وديد» ومكان دفنه

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، في بيان لها اليوم، موعد تجنيز القمص الشهيد «أرسانيوس وديد»، والذي قتل مساء أمس الخميس الموافق 7 أبريل، على يد شخص في منطقة سيدي بشر.

صلوات جنازة القمص الشهيد أرسانيوس وديد

وتقام صلوات جنازة القمص الشهيد أرسانيوس وديد اليوم الجمعة الساعة 3 عصرًا بالكاتدرائية المرقسية بمحطة الرمل وبعد الجنازة سيتم دفن الجسد في مدفن الشهداء بدير مارمينا.

جدير بالذكر أن القمص أرسانيوس وديد كاهن كنيسة السيدة العذراء وماربولس، كرموز بالإسكندرية، استشهد في حادث إجرامي بشع في الثامنة من مساء أمس حيث قام أحد الأشخاص في منطقة سيدي بشر، بتوجيه طعنة إلى القمص أرسانيوس وديد في رقبته، ما أدى إلى قطع بالشريان الرئيسي، وألقي القبض على الجاني، ونقل القمص أرسانيوس إلى المستشفى في سيدى جابر، في محاولة لإنعاش القلب، لكنه لم يستجب.

وبحسب البطريركية فإن القمص أرسانيوس وديد من مواليد 1966 وسيم كاهنًا بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث في 16 يونيو 1995، ونال درجة القمصية في 16 أكتوبر 2021 بيد صاحب القداسة البابا تواضروس الثاني.