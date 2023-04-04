محمد منير عن دراما المتحدة: فخور بمشاركتي تتري «عملة نادرة وسره الباتع»

أعرب الفنان محمد منير، عن سعادته البالغة بمشاركه محبيه هذا العام بمسلسلين يغني تترهما، وهما «سره الباتع» للمخرج خالد يوسف، وبطولة كوكبة كبيرة من النجوم، و«عملة نادرة» بطولة نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، موضحًا انه فخور هذا العام بمشاركته في أكثر من عمل سواء على مستوى تتر الدراما أو في الإعلانات، وذلك خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية».

محمد منير لم يكتف بالحضور في المسلسلات فقط

محمد منير لم يكتف بالحضور من خلال المسلسلات فقط، إذ رافق صوته جمهوره من خلال الفواصل الإعلانية المختلفة، ليكون حاضرًا بصوته على المائدة الرمضانية، ويخلق حالة من الاحتفاء بين جمهوره الذين أكدوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «منير» أعادنا إلى تترات الزمن الجميل، إذ كان منير أحد المشاركين في دراما رمضان عام 2016 بمسلسل «المغني» الذي حقق وقت عرضه نجاحًا كبيرًا.

وقال محمد منير: «سعيد بردود الفعل التي استقبلتها عن الأعمال التي شاركت بها في الموسم الرمضاني سواء كانت من الأصدقاء أو جمهوري، كما أنني أحرص على متابعة الأعمال الرمضانية المطروحة، التي جاءت على مستوى فني مميز، الرحمن الأبنودي صديقي وحبيبي ورفيق دربي، وغنيت من كلماته الكثير من الأعمال، ومازال بحوزتي أعمال له ستطرح في وقتها».

لم استغرق وقت طويل لتحضير تترات المسلسلات

يشير منير إلى أنه لم يستغرق وقتًا طويلًا في التحضير لتترات المسلسلات، ويقول: «ما دمنا مؤمنين بغناء اللحن الذي نقدمه فالأمر يصبح سهلًا، والحقيقة أنني سعيد بالتعاون مع شعراء وملحنين تترات رمضان الذين اجتهدوا في تقديم عمل فني قوي».

يذكر أن تتر مسلسل «عملة نادرة» كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، أما تتر «سره الباتع» فكلمات مصطفى إبراهيم، وألحان وليد سعد.