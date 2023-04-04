إصابة شخصين في مشاجرتين بالأسلحة البيضاء ببورسعيد

أصيب شخصان اليوم في مشاجرتين بالأسلحة البيضاء بمنطقتي فاطمة الزهراء بحي الضواحي وخالد بن الوليد بحي الزهور ببورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

نقل المصابين إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان، المشرف على فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف أحمد إبراهيم إبراهيم، 26 سنة، مصاب بجرح قطعي في الرأس، كما وصل إلى المستشفى أحمد سمير السيد، 29 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس.

إجراء التحريات الأولية

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، وسؤال شهود عيان الواقعة أن المصابين أحدهما تشاجر بالأسلحة البيضاء في منطقة فاطمة الزهراء بحي الضواحي والآخر بمنطقة خالد بن الوليد، ويجري ضبط أطراف المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة.

العقوبة القانونية

وقال المحامي جاسر المصري، إن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في المشاجرتين والتي يتم على أساسها الحكم، بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، مضيفا أنه إذا كانت المشاجرتان دون سبق إصرار وترصد يتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة الخطيرة.