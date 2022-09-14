جمارك مطار القاهرة تحبط محاولتي تهريب عدد من الأسلحة البيضاء والكبسولات المخدرة

تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي من ضبط عدد من الأسلحة البيضاء والكبسولات المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

اشتباه في راكب

المحاولة الأولى كانت في الإدارة الثالثة برئاسة أسامة محمد دياب، مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدوحة على رحلة طائرة الخطوط القطرية، حيث اشتبه أحمد سيد إبراهيم رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر، في أحد الركاب القادمين نظرا لارتباكه.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة علاء الدين أحمد عمارة، مأمور الفحص، وفرج حمدي رئيس القسم، فأفادا بوجود بعض الأجسام المعدنية التي يشتبه أن تكون مطاحن مواد مخدرة.

وقام تامر عادل أحمد مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء بتكليف محمد مصطفى إبراهيم، مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 5 مطاحن مختلفة الأشكال والأحجام، خاصة بطحن المواد المخدرة وعلبة بيضاء اللون بداخلها كمية من كبسولات أدوية ذات لون أخضر وأصفر مجهولة الهوية يشتبه أن تكون من مادة الترامادول المخدرة.

وكانت المحاولة الثانية في الإدارة الرابعة برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الإدارة، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من بيروت على رحلة طائرة خطوط طيران الشرق الأوسط رقم 304، اشتبه وليد جمال مأمور اللجنة الجمركية في الراكب.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة يوسف حامد مأمور الفحص بالأشعة، وسامح سيد عبده رئيس القسم، فتلاحظ وجود عدد من المطاوي المعدنية وصاعق وقبضة حديدية.

وبالعرض على أحمد السيد إبراهيم مدير الحركة المشرف على العمل بالصالة الخضراء، قام بتكليف محمود محمد طلعت مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود عدد من المطاوي ذو النصل المعدني الحاد أشكال وأحجام مختلفة وصاعق كهربائي وقبضة حديدية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط جمركي بعد العرض على الدكتور أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك مطار القاهرة.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كل محاولات التهرب الجمركي.