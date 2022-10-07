كشف ملابسات فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء في الجيزة.. وضبط المتهمين

كشفت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها عن ملابسات انتشار مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء في منطقة الطالبية بالجيزة، وتم التمكن من ضبط الطرفين.

تفاصيل الواقعة

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" متضمناً قيام بعض الأشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

ضبط طرفي المشاجرة

وبالفحص تبين عدم وجود أية بلاغات بالواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد طرفى المشاجرة وهما طرف أول (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"- "مصاب ببعض الكدمات بالجسم") ، وطرف ثان (شخصين- "لهما معلومات جنائية"– "أحدهم مصاب بجرح باليد") جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام وقد تبين أنه بتاريخ 4 الجارى حدثت مشادة كلامية بين الطرفين بسبب أولوية مرور الطرف الأول بمركبة"توك توك" قيادته وإصطدم بالطرف الثانى، وتطورت إلى مشاجرة قاموا خلالها بإستخدام أسلحة بيضاء محدثين الإصابات المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم (3 أسلحة بيضاء "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة" ) وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بالفحص والتحرياتـ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.