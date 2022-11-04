بسبب عربة كبدة.. الأمن يضبط أبطال فيديو مشاجرة الأسلحة البيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على 6 أشخاص لقيامهم بالتشاجر والبلطجة بدون ملابس علوية في الشارع بمدينة حلوان، بسبب اعتراض الجيران على قيام المتهمين بوضع عربة كبدة أمام العقار محل سكنهم، ما تتسبب في ازدحام وتجمعات.

بلاغ إلى رئيس مباحث حلوان

تعود تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ للمقدم محمد المعداوي، رئيس مباحث حلوان، من الأهالي بشارع مصطفى فهمي، دائرة القسم، مفاده قيام عدد من الشباب بالتشاجر والبلطجة في الشارع.

عربة كبدة في الشارع

وبالانتقال والفحص تبين قيام المتهمين بوضع عربة كبدة في الشارع أمام أحد العقارات، وعندما اعترض الأهالي على مكان وضع العربة، تطور الأمر وقام المتهمون بالتشاجر والبلطجة.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازم أمكن ضبط 6 أشخاص المتسببين في المشاجرة.

حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن عقوبة التشاجر طبقا لقانون العقوبات، فقد أوضح حسام همام، المحامي، العقوبة طبقًا للقانون، خلال حديثه لـ«الوطن»، مشيرًا الى أن المادة 240 نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

كما أن المادة 244 من قانون العقوبات، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات ،إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي .