نيويورك تايمز: أقصى عقوبة يواجهها ترامب السجن 4 سنوات

منحت محكمة مانهاتن الجنائية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إطلاق سراح غير مشروط، وغادر مبنى محكمة مانهاتن بعد إخلاء سبيله على ذمة القضية في ظل إبلاغ الادعاء للقاضي بأن منشورات ترامب على منصته «تروث» غير مسؤولة، وتحرك موكب ترامب إلى مطار لاغوارديا في نيويورك للعودة إلى فلوريدا.

وبحسب قناة «العربية» الإخبارية مساء اليوم الثلاثاء، ذكرت نيويورك تايمز، أن جميع التهم الموجهة لترامب من الدرجة E، وهي أدنى درجة من التهم الجنائية، وأقصى عقوبة للتهم الموجهة إلى ترامب تصل للسجن 4 سنوات.

اتهامات موجهة لترامب

وقال مدعي عام مانهاتن، إن ترمب متهم بتزوير سجلات تجارية لإخفاء معلومات عن الناخبين، وحاول تقويض نزاهة انتخابات 2016، مبينا أن ترامب متهم بتزوير سجلات الأعمال ضمن نشاط جنائي سري.

وتابع مدعي عام مانهاتن: «ترامب متهم بإخفاء معلومات سلبية خلال فترة رئاسته، وقدم 280 ألف دولار لامرأتين لشراء صمتهما» مع توجيه اتهام لمحامي ترامب بتضارب المصالح خلال القضية.

رد محامي ترامب

بدوره، أوضح محامي ترامب، أن اتهام الرئيس السابق أمر محبط وحزين، لافتا إلى أنه لا مؤشرات على ارتكاب الرئيس السابق لأي جريمة فيدرالية.