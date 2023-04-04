كل ما تريد معرفته عن محاكمة ترامب.. «من الاتهام حتى الاعتقال»

في أول ظهور للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، داخل محكمة مانهاتن بدا متجهما وصامتا، منذ قليل لدى مثوله أمام قاضي الادعاء، من أجل الاستماع إليه، على خلفية اتهامه بشراء صمت الممثلة ستورمي دانيلز، خلال حملة الانتخابات الرئاسية سنة 2016.

ترامب أول رئيس أمريكي على الإطلاق يواجه اتهاما جنائيا

وحينما وصل الرئيس الأمريكي السابق ترامب إلى المحكمة، نزل من السيارة تحت حراسة مشددة، واكتفى بالتلويح لمن كانوا في المكان، على نحو مقتضب ثم واصل المشي.

ويعد ترامب أول رئيس أمريكي على الإطلاق يواجه اتهاما جنائيا، سواء تعلق الأمر برئيس في المنصب أو برئيس سابق.

ولدى خروجه من إحدى القاعات داخل المحكمة، نظر ترامب بشكل مباشر إلى الكاميرا دون أن ينطق بكلمة، ثم واصل المشي، خلف عناصر من الشرطة الأمريكية.

ونفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 34 تهمة جنائية، وجهها إليه قاضي مانهاتن.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن ترامب بدأ بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه، وذلك بعد أن انتهى من الاستماع للائحة الاتهام.

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن ترامب أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة، إنه من المستحيل الدخول في إجراءات المحاكمة مع قاض معروف بمعارضته له، وذلك قبيل مثوله أمام محكمة مانهاتن بولاية نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وطالب بضرورة نقل المحاكمة إلى منطقة ستاتن آيلاند لتكون أكثر عدلا وأمنا.

مستشار ترامب: لم نشاهد أي قرار بهذا النوع بحق أي رئيس أمريكي سابق

من جهته قال البروفسيور جابربيل صوما عضو سابق في المجلس الاستشاري للرئيس السابق دونالد ترامب، وأستاذ القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هيئة المحلفين في مانهاتن بولاية نيويورك صوتت لاتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بشأن مدفوعات مالية نيابة عنه خلال حملته الرئاسية عام 2016، الذي يعتبر قرار غير مسبوق.

وأضاف صوما: «لم نشاهد أي قرار بهذا النوع بحق أي رئيس سابق في الولايات المتحدة، لذلك يمثل هذا القرار منعطف كبير حيث يبدأ ترامب حملته الثالثة في الانتخابات الرئاسية».

وتابع: «الاعتقاد السائد في الوقت الحاضر من الناحية القانونية، أن هذه القضية لا تمثل أي عائق قانوني أمام الترشح للانتخابات للمرة الثالثة لترامب، بموجب المادة الثانية من الدستور الولايات المتحدة، موضحًا أن هناك 3 مؤهلات فقط يجب استيفائها لمنصب الرئاسة، يجب أن ألا يقل عمر المرشح عن 35 عامًا، ثانيًا أن يكون طبيعي المولد، أي أنه ولد في الولايات المتحدة، أن يكون عاش في أمريكا 15عاما».

رفع السرية عن لائحة اتهام ترامب

كما أعلنت محكمة مانهاتن في الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء رفع السرية عن لائحة الاتهام وتوجه التهم رسميا للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وصلت إلى 34 تهمة رسمية بحسب مدعي العام لمانهاتن.

ولم يصمت ترامب قبل لحظات من وصوله حيث كتب على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به «تروث»: « أنا ذاهب إلى نيويورك لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، هذه حملة اضطهاد ودولتنا تتجه إلى الجحيم».

من هو القاضي المشرف على إجراءات المحكمة؟جرى تكليف قاضي المحكمة العليا في نيويورك خوان م. ميرشان بالقضية، كما أشرف على هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهامات إلى ترامب الأسبوع الماضي، وترأس ميرشان - الذي تولى منصبه منذ عام 2009 - المحاكمة أمام هيئة المحلفين العام الماضي لشركة عقارات مملوكة لترامب، والتي أسفرت عن إدانتها في ديسمبر.

ويوم الجمعة، انتقد ترامب ميرشان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنّ القاضي «يكرهني»، لكن خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال جو تاكوبينا، أحد محامي ترامب، على شاشة التلفزيون إنّه لا يعتقد في الواقع أنّ القاضي الذي أشرف على لائحة اتهام ترامب متحيز.

هل ستتحول القضية إلى محاكمة جنائية؟

ما لم يبرم ترامب صفقة مع المدعين العامين أو يتم رفض الاتهامات، ستُحال القضية إلى المحاكمة الجنائية، ولم يتم تحديد موعد حتى الآن لموعد بدء المحاكمة، وعادة ما تسير إجراءات المحكمة وفق جدول زمني بطيء.

هل يمكن لترامب الترشح للرئاسة من السجن؟

من الناحية الفنية، نعم، رغم أنّ ذلك قد يكون من الصعب سياسيًا ولوجستيًا الترشح للرئاسة من زنزانة السجن، لكن لا يوجد أي شيء في الدستور الأمريكي تمنع ترامب من ذلك.

البيت الأبيض: لن نعلق على أي شيء يخص قضية ترامب

وذكر البيت الأبيض بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه لن يعلق على أي جانب مرتبط بقضية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.