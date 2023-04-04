ترامب ينفي 34 تهمة موجهة إليه.. تعرف على التفاصيل

نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 34 تهمة جنائية، وجهها إليه قاضي مانهاتن.

وقالت شبكة سي إن إن الأمريكية، إن ترامب بدأ بإجراءات الكفالة المالية للإفراج عنه، وذلك بعد أن انتهى من الاستماع للائحة الاتهام.

ترامب أصبح رهن الاعتقال

وذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن ترامب أصبح رهن الاعتقال إلى حين إفراج القاضي عنه بكفالة.

ترامب سلم نفسه للسلطات

ودخل الرئيس الأرميكي السابق إلى مبنى محكمة مانهاتن، للاستماع إلى لائحة الاتهام ضده، وسلم نفسه للسلطات في مانهاتن لأخذ بصماته قبل مثوله أمام المحكمة.

وكان ترامب قال في تصريحات سابقة، إنه من المستحيل الدخول في إجراءات المحاكمة مع قاض معروف بمعارضته له، وذلك قبيل مثوله أمام محكمة مانهاتن بولاية نيويورك لمواجهة اتهامات جنائية، وطالب بضرورة نقل المحاكمة إلى منطقة ستاتن آيلاند لتكون أكثر عدلا وأمناً.

ويواجه الزعيم الجمهوري أكثر من 30 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية، من بينها تهمة واحدة على الأقل ترقى إلى مستوى الجناية.

ترامب لا يملك أي سجل جنائي

ولا يملك ترامب أي سجل جنائي، وليس من الواضح إن كان سيتم الحكم عليه بالسجن في حال إدانته.

ويفترض أن تكون الإجراءات القضائية خلال المحاكمة مختصرة، ولكنها تعدّ لحظة تاريخية في الولايات المتحدة؛ إذ لم يسبق أن واجه رئيس أمريكي سابق اتهامات جنائية.

وفي نهاية هذه الإجراءات، سيقرر القاضي خوان مرشان إذا كان سيمضي في المحاكمة الجنائية أم يوقفها.

وكانت هيئة محلفين كبرى في نيويورك أدانت مؤخرا ترامب في ما يتعلق بدفع رشى بقيمة 160 ألف دولار للممثلة ستورمي دانييلز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد، لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وتقول دانييلز إنها كانت على علاقة بترامب، لكن الرئيس السابق ينفي ذلك.