ما الذي حملته زيارة الرئيس السيسي إلى السعودية من رسائل؟

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارة مهمة استمرت لساعات إلى المملكة العربية السعودية، التقى خلالها بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان؛ للتباحث حول عدد من القضايا الثنائية.

وحملت هذه الزيارة المهمة في طياتها، العديد من الرسائل المهمة التي تؤكد حجم الارتباط الاستراتيجي بين البلدين، وهو الارتباط الذي يقوم على أساس الإسناد والدعم الاستراتيجي المتبادل، في ضوء «المصير المشترك» الذي يربط البلدين، وكونهما الدولتين الأكثر تأثيرًا في الإقليم بحكم حقائق الجغرافيا السياسية، والوزن الاستراتيجي لكل منهما، بحسب ورقة بحثية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

رسائل مهمة

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته إلى المملكة العربية السعودية، بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، إضافة إلى بحث مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

طبيعة الرسائل والدلالات التي حملتها الرسالة

وقد ارتبطت أهمية هذه الزيارة بطبيعة الرسائل والدلالات التي حملتها، وذلك على النحو التالي:

1– شهدت الفترات الأخيرة بعض التفاعلات التي حدثت على وسائل التواصل الاجتماعي بين مغردين مصريين وسعوديين، ما دفع بعض الدوائر المتربصة بالدولتين وعلى رأسها تنظيم الإخوان المسلمين إلى تحميل هذه التفاعلات ما لا تحتمل، وتصدير المسألة عبر اللجان الإلكترونية على أنها تمثل أزمة بين البلدين.

وتؤكد هذه الزيارة بشكل واضح الخصوصية التي تتمتع بها العلاقات المصرية السعودية، كجزء من العلاقات المصرية الخليجية.

والحقيقة أنه مع التسليم باستراتيجية العلاقات بين الجانبين، إلا أن ما يُميز العلاقات المصرية السعودية هو حجم المرونة والديناميكية التي تتمتع بها في السنوات الأخيرة؛ إذ تنطلق دوائر صنع القرار في الدولتين من فرضية مفادها أن لكل دولة رؤيتها في التعامل مع بعض الملفات لتحقيق مصالحها، وقد لا تتفق المصالح أو الرؤية ببين الدول بنسبة مائة في المائة، ومن ثم يكون هناك هامش فيه نوع من التباين وليس الاختلاف، وتؤكد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة هذا المعنى بشكل واضح.

2– يمثل الدور المصري وكذا السعودي في المنطقة حجر أساس وركيزة لأي متغيرات إقليمية، ومن هنا وفي ضوء حجم الحراك الكبير والمتسارع الذي يشهده الإقليم في الفترة الراهنة، كان هناك حاجة إلى وجود تنسيق مصري سعودي، وتبادل لوجهات النظر بخصوص هذه المتغيرات، بما يُفضي إلى تبني مواقف تدعم مصالح البلدين، وتعزز أطر العمل العربي المشترك.

3– تمثل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة العربية السعودية، وزيارات مسؤولي البلدين بشكل عام ومباحثاتهم في السنوات الأخيرة، نموذجًا لما يجب أن تكون عليه أطر التعاون والتنسيق العربي، سواءً على المستوى الثنائي أو على المستوى الجماعي، وكان من مخرجات هذه المباحثات العشرات من الاتفاقيات والتفاهمات بخصوص تطورات إقليمية مهمة خلال السنوات الأخيرة.

أجندة الزيارة

حملت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة أجندة تقوم على مجموعة من الأولويات التي ترتبط من جانب بالعلاقات الثنائية بين البلدين، ومن جانب آخر بالتطورات التي يشهدها الإقليم في المرحلة الراهنة، ويمكن إبراز هذه الملفات على النحو التالي:

1- التعاون في مواجهة التحديات الاقتصادية: بطبيعة الحال فإن ملف التحديات الاقتصادية الراهنة يطغى على مباحثات زعماء كافة دول العالم، في ضوء الانتكاسات والأزمات الاقتصادية التي صاحبت جائحة كورونا، وصولا إلى الحرب الأوكرانية. وقد عانى الاقتصاد المصري كغيره من اقتصادات دول العالم من وطأة تداعيات هذه الأحداث العالمية، التي أثرت على سلاسل التوريد، وأضرت بقطاع السياحة، ورفعت أسعار الطاقة، ومعدلات التضخم.

في هذا السياق، تعاظمت الحاجة إلى وجود أوجه متعددة من التنسيق والتعاون والدعم العربي العربي بخصوص هذه الأزمات الاقتصادية الكبيرة، على قاعدة تعزيز التحالفات العربية الهادفة إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، والتخفيف من وطأة تداعيات الأزمة، خصوصًا أن ارتداداتها السلبية طالت كافة دول المنطقة.

2- التنسيق بخصوص الملف السوري: شهدت الفترات الأخيرة متغيرات مهمة على مستوى انفتاح الدول العربية على الدولة السورية، فبالنسبة لمصر كانت مؤشرات هذا الانفتاح متجسدةً في الزيارة التي أجراها وزير الخارجية السيد سامح شكري إلى سوريا في فبراير الماضي عقب كارثة الزلزال المدمر، مرورًا بالمباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره السوري بشار الأسد، وصولًا إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى القاهرة في مطلع أبريل الجاري.

3- بحث مستجدات القضية الفلسطينية: أشارت تقارير عديدة إلى أن القضية الفلسطينية حظيت بهامش مهم في مباحثات السيسي وبن سلمان، وهو أمر يرتبط بشكل رئيسى بالمتغيرات والتطورات المتسارعة التي تشهدها الساحة الفلسطينية، والتي صاحبت عودة نتنياهو إلى رئاسة الحكومة، وما تبع ذلك من تبني إجراءات تصعيدية، كذلك لا يُمكن إنكار أن القضية الفلسطينية تظل إحدى القضايا المركزية الرئيسية بالنسبة لصانع القرار المصري والسعودي.