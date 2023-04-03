صحف سعودية: زيارة الرئيس السيسي تعكس متانة العلاقات الثنائية التاريخية

حفاوة غير مسبوقة من الصحف السعودية والخليجية في تناولها لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمدينة جدة، والتي تباحث خلالها الطرفان مجمل التطورات على الساحتين العالمية والإقليمية، بجانب العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها على كل الأصعدة.

ونشرت العديد من الصحف الخليجية أن زيارة الرئيس السيسي للسعودية تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين.

حفاوة الصحف بزيارة الرئيس السيسي

احتفت صحيفة عكاظ السعودية بزيارة الرئيس السيسي للبلاد، في أحد المقالات بعنوان «العلاقات السعودية المصرية.. من التعاون إلى الشراكة»، والذي سلطت فيه الضوء على التطور الملحوظ للعلاقات التاريخية بين «القاهرة» و«الرياض».

وتحت عنوان «السيسي يزور السعودية اليوم» كتبت صحيفة «سبق» الإلكترونية مقالا تعبر فيه عن أهمية الزيارة وما يجرى مناقشته خلالها، كما تطرقت العديد من الصحف الأخرى في مقالاتها إلى لقاء الزعيمين بمدينة «جدة»، والذي اهتم في مقدمته بالعلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين البلدين الشقيقين وآفاق التعاون المشترك بينهما، والتأكيد على قوة الروابط بتسليط الضوء على حفاوة ولي العهد بالرئيس السيسي وأنَّه كان في مقدمة المودعين لدى مغادرة «السيسي» مدينة جدة.

3 ملفات جرى تناولها خلال لقاء السيسي وبن سلمان

ونشرت صحيفة الأنباء الكويتية صباح اليوم الاثنين، تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع الأمير محمد بن سلمان بمدينة جدة في مقال بعنوان «السيسي وابن سلمان استعرضا آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات»، والذي تناول كرم الضيافة والحفاوة التي استقبل بها ولي العهد السعودي الرئيس السيسي في بلده الثاني «المملكة».

وبحسب وصف الصحيفة الكويتية، فإنَّ اللقاء الأخوي استعرض العلاقات الثنائية الوثيقة والتاريخية بين «الرياض» و«القاهرة» وآفاق تطوير تلك العلاقات بمختلف المجالات، كما تناولت الزيارة تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وقضايا الاهتمام المشترك.

تناولت صحيفة «الجريدة» الكويتية الزيارة في مقال بعنوان «السيسي يزور السعودية حاملاً 3 ملفات»، واعتبرت الصحيفة أنَّ زيارة رئيس مصر لـ «جدة» تأتي في إطار التحركات العربية بهدف ترتيب المنطقة وفق قواعد استراتيجية جديدة.

وتابعت:«عقد الرئيس السيسي قمة مباحثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تناولت 3 ملفات جرى التركيز عليها خلال الزيارة أولها الأوضاع الإقليمية، وثانيها الاستعدادات للقمة العربية بالرياض، وثالثها العلاقات الثنائية بين البلدين والاستثمارات السعودية».