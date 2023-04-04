ملخص مسلسل الصفارة الحلقة 13.. أحمد أمين في رحلة بحث عن «عم محمد»

ملخص مسلسل الصفارة الحلقة 13 تضمن مجموعة من الأحداث التي بدأت مع قرار «شفيق» الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد أمين في البحث عن عم محمد الجنايني، وذلك برفقة الفنان طه دسوقي الذي يؤدي دور «وجيه»، وذلك بعد تحول جديد للبطل الرئيسي بعدما سافر عبر الزمن مرة أخرى باستخدام الصفارة.

ملخص مسلسل الصفارة الحلقة 13

وضمن ملخص مسلسل الصفارة الحلقة 13، جاء البحث عن «محمد الجنايني» من أجل إعادة الصفارة التي أعطاها «شفيق» له حتى يستطيع بطل العمل إنقاذ نفسه والخروج من الحياة التي يعيشها، وذلك لصدمته بقرب وفاته نتيجة إصابته بمرض نادر، الذي بسببه حاول شقيقه التبرع بالكلية له.

أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ13

وبدأ الثنائي «شفيق» ووجيه خلال أحداث مسلسل الصفارة الحلقة الـ13 في البحث عن «عم محمد» خلال رحلة كوميدية ينتقلان بين المحافظات دون معرفة أي شيء عنه سوى اسمه وارتدائه لطاقية خضراء.

وبعد رحلة سفر إلى السويس والإسماعيلية وبورسعيد عاد الثنائي في حيرة إلى الفيلا، وفجأة يجدان الجنايني يجلس بالقرب من المنزل قبل مغادرته لمكان آخر، ووقتها يسأل أحمد أمين الجنايني عن الصفارة؛ ليتفاجأ برميها بحديقة المنزل.

مواعید عرض مسلسل الصفارة

تنقل قناة DMC مسلسل الصفارة يوميًا طوال شهر رمضان الكريم في تمام الساعة 7:45 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:45 مساءً بتوقيت الإمارات.

تردد القناة الناقلة لـ مسلسل الصفارة

يذاع مسلسل الصفارة، عبر شبكة قنوات DMC، وتردد القناة الناقلة له كالتالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12092.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: HD.

ساعات البث: 24 ساعة.