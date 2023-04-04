أسامة ربيع: حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر باحتكاك ناقلتين في البحيرات الكبرى

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بأن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بوقوع حادث احتكاك بسيط بين الناقلة LYRIC MAGNOLIA حمولة 65 ألف طن والناقلة ALIGOTE حمولة 44 ألف طن بمنطقة البحيرات الكبرى.

زيادة سرعة الرياح ساعدت على حدوث الاحتكاك

وأوضح رئيس الهيئة، في بيان، أن الاحتكاك وقع خلال انتظار الناقلة LYRIC MAGNOLIA على المخطاف بمنطقة البحيرات الكبرى، وذلك بالتزامن مع استعداد الناقلة الأخرى ALIGOTE حمولة 44 ألف طن للتحرك من منطقة المخطاف بنطاق منطقة الانتظار w1 بالبحيرات الكبرى؛ إذ ساعدت زيادة سرعة الرياح على حدوث الاحتكاك.

جار إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين

وأضاف رئيس الهيئة، أنه على الفور جرى دفع فريق الإنقاذ البحري التابع للهيئة لمعاينة الناقلتين؛ إذ أفادت المعاينة المبدئية بعدم وجود أي تلفيات بالغة تذكر أو وقوع أي تلوث بمحيط الناقلتين، مشيرا إلى أنه جار إعداد تقرير مفصل عن الحالة الفنية للناقلتين ضمن الكشف الشامل حتى يتسنى استئناف رحلتهم عبر القناة مرة أخرى في الصباح الباكر، على أن يتم الإعلان عن مستجدات عبورهم من خلال بيانات لاحقة.