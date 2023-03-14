رئيس قناة السويس: حققنا أعلى معدل مرور يومي.. ونستهدف أكثر من 100 سفينة جديدة

تحدث المهندس أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن عبور 107 سفن في القناة أمس كأعلى معدل عبور يومي في تاريخ القناة، موضحًا: «السياسة التسويقية لقناة السويس والخدمات المميزة التي تقدمها للعملاء، بالإضافة إلى قناة السويس الجديدة التي تسع أعداد سفن أكبر مما كان يمر من قبل ساعد على ذلك، كما أن قدراتنا للتعامل مع أي طارئ تطورت، ونتواصل بشكل دائم مع العملاء سواء كانوا وكلاء ملاحيين أو رؤساء خطوط او نقل أو نقل بحري».

ربيع: نستهدف أكثر من 100 سفينة جديدة

وأضاف «ربيع» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي: «بالنسبة إلى أعلى معدل عبور يومي فقد كان 94 سفينة في نوفمبر الماضي، ونستهدف الحصول على أكثر من 100 سفينة جديدة لم تمر بقناة السويس».

ربيع: لدينا مرشدين متميزين على درجة عالية من الكفاءة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس: «لو أنه ليس لدينا كل هذه القدرات ومرشدين متميزين على درجة عالية من الكفاءة والخبرة المتراكمة لما استطعنا إرشاد 107 سفينة في يوم واحد، علاوة على جاهزية المواقع الاخرى مثل نقاط المراقبة التي تعمل 24 ساعة ولانشات الإرشاد والقاطرات التي تصاحب السفن، ونحتاج في اليوم من 35 إلى 40 قاطرة تصاحب السفن، لدينا منظومة متكاملة، وعيننا على كل المراكب، لدينا منظومة نعرف منها المراكب التي تتحرك في العالم كله، ونعرف كل السفن التي لا تدخل المجرى الملاحي للقناة ونتواصل معها، وهو ما ظهر في ازمة كورونا، حيث نفذنا تخفيضات وجذبنا حوالي 1040 من الساحل الشرقي الأمريكي».