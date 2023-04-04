مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13.. ابن الوالي شريد في الصحراء

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، والتي يجسد بطولته الفنان خالد النبوي تطورا جديدا في أحداث المسلسل، فظهر خلال الحلقة اليوم ابن الوالي شريدا في الصحراء، بعد أن تخلى عنه جنوده والحراس المرافقين له عقب هروبه من الفسطاط، وكان طريح الأرض مجهدا من قلة الطعام والشراب.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

كما تضمنت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، والتي ظهر فيها ابن الولي شريدا، طلب الإمام الشافعي من الجنود الاستئذان قبل دخول البيوت، بعد أن شاهدهم يحاولون اقتحام محل «حسن» في الليل، ولم يستجيبوا له ثم فتح حسن الباب وخرج إليهم.

ابن الوالي شريدا

وبدأت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 التي ظهر فيها ابن الوالي شريدا، بذهاب الشافعي إلى المسجد الكبير؛ ليعطي أولى حلقات درسه، ثم انتقلت الأحداث إلى محل حسن، والتي ظهرت تداوي جروح أحد جنود ابن الوالي المعزول الذي فر هاربا بعد انقلاب الأحواف والسري عليه.

كما تناولت حلقة اليوم من مسلسل رسالة الإمام الحلقة 1، والتي ظهر فيها ابن الوالي شريدا، ورد الإمام الشافعي على رفيقه العلم «يوسف»، والذي وجه له القول: «أخشى يا إمام أن يدخل عليك الخصوم من باب المجئ في قافلة ابن الوالي»؛ ليرد عليه الإمام بأن الجميع يعلم أنّه ليس في حاجة إلى المناصب، وأنه زاهد في تقلبات الإمارة والحكم، لأجل علم حق لو عمل به لما زهقت روحًا بغير حق.

مسلسل رسالة الإمام

كما دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، والتي ظهر فيها ابن الوالي شريدا، حول اختفاء ابن الإمام الشافعي، والذي اكتشف الأمر عقب عودته الى المنزل؛ ليخبره أهل بيته بأنه لم يعد منذ خروجه معه للدرس، فخرج الشافعي باحثا عنه، ليخبره أحدهم بأنه من المحتمل أن يجده في مطبخ بطرس، فذهب إلى هناك ليبحث عنه.

وتتابعت الأحداث في مسلسل رسالة الامام الحلقة 13، خلال رحلة البحث عن ابن الإمام الشافعي، والذي اتضح في نهاية الحلقة أنه ألقي القبض عليه من قبل الجنود أثناء محاولته لسيدة كبيرة كانت تبحث عن ولدها، وعندما علم السري بالأمر اصطحبه إلى الإمام الشافعي في المسجد.