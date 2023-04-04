مصممة ملابس خالد النبوي في مسلسل «رسالة الإمام»: تعمدت البساطة

قالت الدكتورة سامية عبدالعزيز مصممة ملابس مسلسل «رسالة الإمام»، إنَّها تعمدت البساطة فيما يخص ملابس الإمام الشافعي وهي الشخصية التي يجسدها الفنان خالد النبوي، وذلك حتى يصل إلى الناس ويدخل قلوبهم بشكل أكبر، مؤكّدة أنها تعتمد على المراجع التاريخية فيما يخص الملابس ولكنه تأخذ منها ما يناسب الشخصيات.

وتابعت مصممة ملابس رسالة الإمام في حديثها لـ«الوطن»: «لدي خلفية كبيرة حول الملابس التاريخية خاصة أن معظم أعمالي هي دراما تاريخية وبالتالي لم يكن هناك صعوبة في الأمر، ولكني كنت أرغب في تقديم شكل جديد وضعت تصور عام للعمل في البداية ثم بدأت العمل على شخصية شخصية من خلال المراجع التاريخية».

مصممة ملابس «رسالة الإمام»: لا نقدم عملا تسجيليا.. وكان لدي مساحة من التصرف الفني

وكشفت الدكتورة سامية عبدالعزيز أنَّه كان لديها مساحة من التصرف الفني تستطيع التحرك خلالها فيما يخص ملابس المسلسل، فهي لا تقدم فيلم تسجيلي ولكن في الوقت نفسه لا تستطيع الخروج عن الخطوط العريضة لتلك الفترة، وتابعت: «العمل على تنفيذ الملابس استغرق 3 أشهر وقبلها شهر من التحضيرات تضمن نقاشات واجتماعات، وبعدها بدأنا العمل على تنفيذ جميع القطع الخاصة بالممثلين والمجاميع».

وأكّدت ضرورة التوافق بين العناصر الفنية في المسلسل، إذ حرصت قبل بداية عملها على مشاهدة الديكورات الخاصة بالعمل حتى يكون هناك توافق بينها وبين الملابس، «العمل الفني هو توافق بين عناصر عديدة ما بين الملابس، والصورة، والديكور، والإضاءة والملابس».