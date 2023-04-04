مسلسل رسالة الإمام الشافعي الحلقة 13.. القبض على ابن الشافعي

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، بطولة خالد النبوي شهدت تطورا جديدا في أحداث المسلسل، إذ كانت البداية بظهور الإمام الشافعي في المسجد الكبير يعطي أولى حلقات درسه.

مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

كما تناول مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 أيضا، رد الإمام الشافعي على رفيقه في العلم «يوسف»، والذي وجه له القول: أخشى يا إمام أن يدخل عليك الخصوم من باب المجيء في قافلة ابن الوالي، ليرد عليه الإمام بأن الجميع يعلم أنه ليس في حاجة إلى المناصب وأنه زاهد في تقلبات الإمارة والحكم، لأجل علم حق لو عمل به لما زهقت روحا بغير حق.

كما دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، حول اختفاء ابن الإمام الشافعي، والذي اكتشف الأمر عقب عودته الى المنزل، ليخبره أهل بيته بأنه لم يعود منذ خروجه معه للدرس، فخرج الشافعي باحثا عنه، ليخبره أحدهم بأنه من المحتمل أن يجده في مطبخ بطرس، فذهب إلى هناك ليبحث عنه.

الحلقة 9 مسلسل رسالة الإمام

وتتابعت الأحداث في مسلسل رسالة الامام الحلقة 13، خلال رحلة البحث عن ابن الإمام الشافعي، والذي اتضح في نهاية الحلقة أنه ألقي القبض عليه من قبل الجنود.