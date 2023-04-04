أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13.. خالد النبوي يطالب بالاستئذان قبل دخول البيوت

شهدت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، بطولة الفنان خالد النبوي تطورا جديدا في أحداث المسلسل، فخلال الحلقة ظهر ابن الوالي ملقى في الصحراء، مجهدا من قلة الطعام والشراب، بعد أن تركه الحرس والجنود ورفضوا مرافقته.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13

كما شهدت أيضا أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، طلب الامام الشافعي من الجنود الاستئذان قبل دخول البيوت، وذلك بعد أن شاهدهم يحاولون اقتحام محل «حسن» في الليل، والذين لم يستجيبوا له ثم فتح حسن الباب وخرج إليهم.

أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13.. الشافعي يذهب للمسجد الكبير

وكانت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 بدأت عندما ذهب الشافعي إلى المسجد الكبير ليعطي أولى حلقات درسه، ثم انتقلت الأحداث لمحل حسن التي ظهرت تداوي جروح أحد جنود ابن الوالي المعزول الذي فر هاربا بعد انقلاب الأحواف والسري عليه.

كما تناول مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13 أيضا، رد الإمام الشافعي على رفيق العلم «يوسف»، الذي وجه له القول: أخشى يا إمام أن يدخل عليك الخصوم من باب المجيء في قافلة ابن الوالي، ليرد عليه الإمام بأن الجميع يعلم أنه ليس في حاجة إلى المناصب وأنه زاهد في تقلبات الإمارة والحكم لأجل علم حق لو عمل به لما زهقت روحا بغير حق.

اختفاء ابن الشافعي

كما دارت أحداث مسلسل رسالة الإمام الحلقة 13، حول اختفاء ابن الإمام الشافعي، الذي اتضح في نهاية الحلقة أنه ألقي القبض عليه من قبل الجنود خلال محاولته لسيدة كبيرة كانت تبحث عن ولدها، وعندما علم السري بالأمر اصطحبها إلى الإمام الشافعي في المسجد.